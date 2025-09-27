Rubén Domínguez: «Qué mejor sitio que Ourense para sumar tres puntos»

Rubén Domínguez regresa al banquillo del Ourense CF y a su ciudad, pero lo hace como entrenador granate y con el objetivo claro de superar al colista y sumar tres puntos. Ayer recordaba que «hemos pasado mucho tiempo allí, hemos pasado cosas muy bonitas y otras no tanto, que sirven para crecer como personas y como profesionales en esto del fútbol. Va a ser la primera vez que me enfrente al Ourense CF, con la ilusión de hacerlo en mi ciudad, pero espero traer los tres puntos para Pasarón»

Tras dos derrotas consecutivas Domínguez explicaba que «nosotros intentamos estar estables en la derrota, en el empate y en la victoria, porque ya hemos vivido los tres resultados este año. Sí es cierto que por desgracia son dos derrotas, pero esperamos cortarlo ya esta semana e iniciar una nueva buena racha y qué mejor sitio que Ourense para sumar tres puntos que nos acerquen al objetivo un poco más. Queremos instalarlos ya en el punto número 7».

Recuerda que «el Ourense es un equipo de nuestra liga, esté fuerte, esté débil o esté como sea. Está dentro de ese grupo de ocho o diez equipos que vamos a luchar por lograr los 45 puntos y consolidarlos en la tercera categoría del fútbol español. Ahora está en una mala racha en liga, porque en Copa Federación está ganando entre semana y esperamos que se repita este sábado esa racha en liga».

Con respecto al césped de O Couto, admite que «el campo está mal. Esta temporada no acaba de estar bien, pero los dos equipos vamos a jugar ahí. Tenemos que adaptarnos a cualquier situación, a cualquier circunstancia, no poner excusas y trabajar».

Se espera una nutrida presencia de la «marea granate» con al menos 400 aficionados del Pontevedra en la ciudad de As Burgas, algo que agradece el míster. «Tanto en casa como fuera, vamos a necesitar de nuestra gente, su apoyo, que nos empujen, que nos levanten, y también nosotros tenemos que darle a ellos para que se involucren más con nosotros. Sentir a la afición cerca en Ourense, como también en Lugo o Ferrol, en desplazamientos cercanos, es muy importante y la invito a que vayan a O Couto porque cada voz, cada apoyo que podamos sentir será básico. En Ponferrada, que eran cien, en esos momentos malos, que nos quedamos con diez y se añaden 15 minutos, nos ayudaron muchísimo».

Define al rival como «muy agresivo, muy competitivo, a nivel individual tiene muy buenos jugadores y llega con la necesidad de lograr su primera victoria. Podemos jugar con esa ansiedad que puedan tener y va a ser como todos los partidos de este año. Si ante la Ponferradina o el Tenerífe decíamos que no íbamos a regalar los puntos, ante equipos de nuestra liga hay que apretar porque no solo son los tres puntos que sumas, sino los que restan al rival».

Ante la falta de gol, apunta a toda la plantilla: «Somos un equipo que defiende junto y la responsabilidad de los goles también es de todos».