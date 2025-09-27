Poio recibe a 600 deportistas en la Copa de España Kikkiwon

El Polideportivo Municipal de Poio acoge hoy la I Copa de España Kukkiwon, evento de estreno en España y que reúne a cerca de 600 participantes de Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. Se presentó ayer con el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos; la vicepresidenta de la Federación Gallega de Taekwondo, Noelia Pérez; la vicepresidenta y diputada de Deportes Luisa Sánchez; el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el concejal de Deportes, Cándido Muiños; el jefe provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides, y el presidente del Mace Sport, Miguel Cortegoso.

Tanto el presidente de la RFET como la vicepresidenta de la FGT agradecieron el apoyo de las instituciones para la celebración en Poio de esta primera Copa de España Kukkiwon. Castellanos explicó que la Kukkiwon representa el taekwondo más tradicional, el más puro, y destacó la importancia de celebrar esta Copa por primera vez en España.

Por su parte, Noelia Pérez recordó que el evento comienza a las 9:00 horas y habrá competición en Poomsae, Freestyle, Rompimientos y Exhibición, por lo que el público que se acerque (entrada gratuitamente) disfrutará de un gran y variado espectáculo.