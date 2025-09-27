El Poio Pescamar aspira mañana a seguir en los puestos de arriba

El Poio Pescamar, segundo en la clasificación, juega mañana domingo (11.00 horas) su cuarto partido de la temporada y recibe en A Seca al Atlético Torcal, décimo de la Primera División. Las rojillas afrontan el choque con el reto seguir invictas (lleva dos victorias y un empate) y mantenerse en los puestos de privilegio.