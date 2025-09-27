Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala | Primera Femenina

El Poio Pescamar aspira mañana a seguir en los puestos de arriba

REDACCIÓN

Poio

El Poio Pescamar, segundo en la clasificación, juega mañana domingo (11.00 horas) su cuarto partido de la temporada y recibe en A Seca al Atlético Torcal, décimo de la Primera División. Las rojillas afrontan el choque con el reto seguir invictas (lleva dos victorias y un empate) y mantenerse en los puestos de privilegio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents