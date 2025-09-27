El Cisne busca en Príncipe Felipe su primera victoria de la temporada

Después de acumular dos derrotas en los dos primeros partidos de liga, el Cisne busca hoy en el pabellón de Príncipe Felipe (19.00 horas) su primera victoria de esta liga. El equipo local, situado en el puesto 14 de la clasificación, recibe al décimo, el BM Contazara de Zaragoza, que aspira a lograr sus primeros puntos lejos de su feudo. El escenario habitual del Cisne está ocupado con un campeonato de kárate, lo que obliga a cambiar de pista.

El Cisne afronta el choque con la baja de larga duración de Alberto Delgado, que en el último partido, en Sevilla, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo que le obliga a pasar por el quirófano.

Su baja se suma a la de Víctor Fernández, Ocurrida el 7 de septiembre y también en la rodilla, si bien en su caso se ha optado por una recuperación conservadora.

El «Cisne es un equipo muy equilibrado y de gran calidad táctica, con jugadores de con gran capacidad individual, desequilibrantes y toman buenas decisiones. Hay jugadores con experiencia en Asobal y ahora son más peligrosos por su situación en la clasificación», comentó el entrenador visitante, Mariano Ortega.