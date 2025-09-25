Pontevedra, epicentro de la cita nacional

Pontevedra acogerá del 26 al 28 de este mes el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo por Comunidades Autónomas. La cita, que cierra la temporada, se desarrolla en la piscina de la Fundación Rías del Sur en Pontevedra y en la playa en Silgar, en Sanxenxo..

La concejala de Deportes, Anabel Gulías, tuvo palabras de especial reconocimiento en la presentación de ayer para el club local, el SAPO: «Quiero darle las gracias al club SAPO por lograr que tengamos competiciones en esta ciudad». Recordó que el año pasado, durante el campeonato gallego, ya se anunciaba que «vendrían más cosas, y aquí estamos con un campeonato de España». Además, felicitó públicamente al club por sus excelentes resultados deportivos, que demuestran que «cuando todos y todas remamos, somos capaces de conseguir esto».

El nacional reunirá a aproximadamente 114 socorristas en categoría absoluta y 90 en cadete, procedentes de 10 comunidades autónomas. Galicia será la selección con mayor representación, al aportar el máximo de deportistas posible. Las pruebas de piscina se celebrarán el día 26 y en la mañana de 27 de septiembre en Pontevedra, mientras que las de playa serán la tarde del 27 y todo el día 28 septiembre en Sanxenxo.

Finalmente, Gulías agradeció el apoyo de la Xunta, la Diputación, así como de las Federaciones Gallega y Española por trabajar para que «el salvamento acuático también sea un deporte de referencia en Pontevedra».