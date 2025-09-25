Comienzan las fases decisivas del torneo de Sanxenxo

Si lo visto hasta ahora ya era bueno, ahora empieza lo mejor. Con esta frase se puede definir perfectamente el extraordinario nivel del ITF World Tennis Tour Juniors que hasta el próximo 28 de septiembre acoge el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, con tenistas brillantes que, muchos de ellos y ellas se encuentran en el siempre complicado tránsito de saltar al mundo profesional tras su paso por esta última etapa Junior.

A partir de hoy jueves y, nuevamente con todas las pistas de GreenSet de La Cultural a rebosar, comenzarán las fases decisivas del torneo de cara a las finales de dobles del sábado y a las de individuales del domingo, tanto en categoría masculina como femenina.