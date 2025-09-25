Vela | Campeonato del mundo de la clase 6 Metros
El ‘Bribón’ se coloca en Nueva York en los puestos de podio
El barco con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo tiene a Juan Carlos I como patrón
REDACCIÓN
El equipo español ‘Bribón’, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo y con el rey emérito como patrón, se mantiene en la lucha por el podio en el Mundial de 6 Metros que se celebra en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en la bahía de Oyster Bay (Nueva York). El triunfo ayer fue para el ‘Jill’ del italiano Alessandro Maria Rinaldi, por delante del ‘Fun’ del francés Louis Heckley. Muy cerca, el ‘Bribón’ finalizó tercero a 12 segundos del barco francés. Con este resultado, el equipo español confirma su buen rendimiento y se mantiene en posiciones de podio en la clasificación general. La competición continúa hoy con la tercera jornada, en la que se prevé un viento de baja intensidad.
