Antonio Montoro: «Si seguimos en esta línea, los resultados van a llegar»

El defensa del Pontevedra CF Antonio Montoro restó ayer importancia a los últimos tropiezos del Pontevedra (dos derrotas consecutivas contra el Tenerife en Pasarón y ante el Bilbao Athletic en Lezama) porque el equipo granate sigue transmitiendo «sensaciones muy buenas».

«A nadie le gusta perder, pero en el vestuario hablamos de que si seguimos en esta línea van a llegar los resultados muy pronto», indicó el central, para quien el equipo está respondiendo «muy bien» a nivel defensivo. Los granates afrontan el sábado el segundo partido seguido fuera de casa, con una visita al estadio do Couto del Ourense CF. Se prepara la primera «marea granate» para acudir al choque en la ciudad de As Burgas

«El equipo es muy honrado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Dentro del campo seguimos las directrices que nos marca el cuerpo técnico y de momento las cosas están saliendo bien a nivel defensivo. Arriba es una cuestión de detalles, pero no estamos preocupados porque los goles llegarán», indicó ayer Montoro.

En este sentido, destacó la capacidad de la plantilla para adaptarse a los distintos planteamientos tácticos que trabaja el técnico Rubén Domínguez porque «un equipo que se sepa adaptar a diferentes sistemas tiene mucho ganado porque al final cada rival es distinto, cada partido es distinto y tenemos que tener soluciones para todo».

«Llevo varios en esta categoría y cada vez es más exigente, cada año sube de nivel. Por eso es importante seguir con la misma exigencia, sabiendo que estamos capacitados para competir contra cualquier rival, mirando de tú a tú a todos los rivales con cautela y con humildad», subrayó.