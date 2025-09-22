Balonmano | Primera Nacional
El Teucro lucha pero cae 28-26 en Lanzarote
REDACCIÓN
Pontevedra
Tras el brillante estreno de la temporada del Teucro, con la victoria en casa de hace una semana ante el Porriño, la primera salida, a tierras Canarias, se saldó con derrota ante el Lanzarote (28-26). La primera mitad comenzó con mucha intensidad e intercambio de goles y finalizó con victoria parcial local (13-10). El Teucro regresó del vestuario con más lucha y constantes cambios en el marcador, pero el Lanzarote logró alcanzar una ventaja de siete goles al cerrar bien su defensa en los minutos finales. Los visitantes buscaron la reacción y acortaron distancias hasta los tantos de diferencia del resultado final.
