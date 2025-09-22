El Marín Futsal inicia la liga con victoria (3-1) en A Raña

El Marín Futsal, recién descendido de la Primera División femenina, ha iniciado este fin de semana su andadura en la categoría inferior con una victoria (3-1) ante el Atlético Mercadal A de Menorca.

El partido, disputado en el pabellón de A Raña, se puso pronto de cara para las de Raúl Jiménez, que regresaba al banquillo marinense, ya que en el primer minuto Lucía Rivas ponía el 1-0 en el marcador. La segunda parte comenzaba con otro tanto local, esta vez a cargo de Pili, pero a renglón seguido acortaban distancias (2-1) las baleares.

Fue la «retornada» Ceci la que llevaba la tranquilidad a las gradas en el minuto 34 al anotar el tercer tanto local. La jugadora de 38 años regresó esta temporada al Marín Futsal dos años después de su abrupta marcha del club en 2023 y colgar las botas. Tratará de ayudar al equipo para recuperar la máxima categoría en la que militó las últimas campañas.