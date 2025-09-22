Javier Ramilo ‘Kobas’ se corona en Cuntis como campeón gallego

El VIII RallyMix Cuntis coronó a Javier Ramilo ‘Kobas’ como campeón gallego de RallyMix por quinta vez. El piloto de Carballo firmó una remontada memorable tras perder más de veinte segundos en la primera manga, pero recuperó el tiempo con autoridad hasta hacerse con la victoria final. Un campeonato que, según él mismo reconoció, fue «el más disputado de todos».

En la segunda posición finalizó un combativo ‘Pisko’ Ventín, que le puso las cosas difíciles hasta el último rato. Su scratch en el TC Plus mantuvo la emoción viva y la diferencia final quedó en solo 3,3 segundos, insuficientes para arrebatar el liderazgo a ‘Kobas’.

La lucha por el tercero escalón del podio estuvo marcada por la mala fortuna. Alejandro Fariña y Darío Calviño se vieron obligados a abandonar en la última pasada cuando estaban en plena lucha por la tercera plaza. Antonio Viloria aprovechó la situación y completó el podio de la clase La con un resultado inesperado.

En la clase B, reservada a los turismos, también hubo máxima igualdad. Manuel Osorio y Alberto de los Reis firmaron una importante victoria, además de una destacada tercera posición en la general, al volante de su Skoda Fabia R5. Aventajaron en solo seis segundos a Iago Caamaño y Alberto Rodríguez, que en su regreso los rallymix, fueron mejorando sus tiempos con el paso de las especiales. Los hermanos Iglesias completaron el podio y mantienen viva la lucha por el título, que se decidirá en la última cita de la temporada en Barbadás.