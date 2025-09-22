El circuito de A Fracha se fortalece junto a Dani Barcia quien, con 13 años, pulveriza todos los registros

El circuito de BTT de A Fracha se «hace mayor». Tras formar parte de la Copa Galicia el pasado año, la pista se fortalece como escenario de pruebas cada vez más importantes y albergar el Campeonato de Galicia de la especialidad. Víctor Mariño, varias veces campeón gallego, se hizo con el triunfo en la categoría élite, con un tiempo inferior a 1 minutos y 55 segundos (1:54.732) tras realizar un recorrido de un kilómetro de distancia, plagado de saltos, trialeras y «drops». Segundo fue Gabriel Alonso, por delante de Sergio Peleteiro.

Uno de los participantes. | G. S.

En junior, el primer clasificado fue Héctor Quinteiro, con un tiempo muy similar al de Mariño Ferreira. Venció a Hugo Rosendo y a Roi Jorge Vázquez.

A Fracha ofrece grandes vistas de la ría. | G. S.

Pero la gran sorpresa de esta jornada sobre las dos ruedas la dio el ciclista infantil Dani Barcia, de la escuela Endurrazo del THC Bike de Moaña, que logró el mejor tiempo de la competición con un registro de 1:54.005.

Este deportista de 13 años, con un futuro prometedor en esta disciplina, no solo ganó el campeonato en su categoría superando en más de 11 segundos a su inmediato perseguidor y compañero de equipo Kike Cerquero, sino que tambien hizo el scratch absoluto, siendo el ganador general de la prueba por delante del vencedor en elite, Víctor Mariño.

Su espectacular actuación no es casualidad teniendo en cuenta su corta pero intensa trayectoria y su reciente palmarés. Y es que, a comienzos del pasado mes de agosto, el joven moañés se proclamó subcampeón de Europa en la modalidad de descenso, campeonato que se disputó en la estación de esquí de La Molina, en Girona.

Dani Barcia, del Endurrazo THC Bike, plata en el Campeonato de Europa, disputado a comienzos de agosto en Girona. / | UEC

Cita para 39 equipos en A Fracha

Alrededor de un centenar de ciclistas compitieron por este título autonómico en el enclave natural pontevedrés, con hasta seis categorías por edad: infantil, cadete, júnior, sub-23, élite y máster, repartidos estos últimos desde los 30 hasta los 60 años de edad. Además, 39 equipos de toda Galicia estuvieron representados en la prueba, entre ellos clubes como el Farto, el Poio Bike Club o el Moto Bike Pontevedra, organizador de la cita.

Este campeonato autonómico de descenso servirá también como aperitivo a otra prueba ciclista de gran nivel marcada en rojo en la agenda deportiva de la ciudad como el Campeonato de Europa Absoluto, Júnior y Sub-23 de Ciclocrós, que se disputará en el entorno de la Illa das Esculturas durante los primeros tres días de noviembre.