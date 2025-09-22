BTT | Campeonato Gallego de Descenso
El circuito de A Fracha se fortalece
Con un tiempo inferior a dos minutos, el ganador de la prueba élite fue Víctor Mariño
N. D.
El circuito de BTT de A Fracha se «hace mayor». Tras formar parte de la Copa Galicia el pasado año, la pista se fortalece como escenario de pruebas cada vez más importantes y albergar el Campeonato de Galicia de la especialidad. Víctor Mariño, varias veces campeón gallego, se hizo con el triunfo en la categoría élite, con un tiempo inferior a 1 minutos y 55 segundos tras realizar un recorrido de un kilómetro de distancia, plagado de saltos, trialeras y «drops». Segundo fue Gabriel Alonso, por delante de Sergio Peleteiro.
En junior, el primer clasificado fue Héctor Quinteiro, con un tiempo muy similar al de Mariño Ferreira. Venció a Hugo Rosendo y a Roi Jorge Vázquez.
Alrededor de un centenar de ciclistas compitieron por este título autonómico en el enclave natural pontevedrés, con hasta seis categorías por edad: infantil, cadete, júnior, sub-23, élite y máster, repartidos estos últimos desde los 30 hasta los 60 años de edad. Además, 39 equipos de toda Galicia estuvieron representados en la prueba, entre ellos clubes como el Farto, el Poio Bike Club o el Moto Bike Pontevedra, organizador de la cita.
Este campeonato autonómico de descenso servirá también como aperitivo a otra prueba ciclista de gran nivel marcada en rojo en la agenda deportiva de la ciudad como el Campeonato de Europa Absoluto, Júnior y Sub-23 de Ciclocrós, que se disputará en el entorno de la Illa das Esculturas durante los primeros tres días de noviembre.
