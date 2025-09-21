El Pontevedra mereció más en Lezama

Aunque estuvo cerca de lograr el empate, el Pontevedra sufrió su segunda derrota de la temporada. Un remate de Vidorreta al travesaño al comienzo de la segunda mitad, pudo varias la contienda, pero no lo hizo y tampoco los seis saques de esquina que botó en este periodo resultarían suficientes para conseguir un punto en Lezama. Enfrente tuvieron a un Bilbao Athletic muy técnico y luchador, que hizo valer sus ganas y un tanto que llegó y tras un centro-chut del defensa Irurita y que, al final, significó los tres puntos y la victoria.

En una tarde otoñal y con ligera lluvia, el técnico visitante, Rubén Domínguez, dio entrada en el once inicial a Montoro y Tiago por Juanra y Expósito respecto al equipo que perdió frente al Tenerife. Estos esperaban su turno en el banquillo junto a Pablo Hervías, que parece haber solventado sus problemas personales. Con Vidorreta y Yelko Pino en el timón, los granates, ayer de blanco, cogieron el esférico y se lo disputaron a los locales desde el primer minuto. Precisamente, Yelko, en una llegada por el centro, daría el primer aviso al disparar desde el borde del área y el balón se marchó a córner.

La respuesta bilbaína llegó en una internada por la izquierda de Eghosa, que terminaría igualmente en saque de esquina. Poco después, todavía sin haberse cumplido los 10 minutos de partido, Ibón Sánchez lanzó un disparo desde 20 metros, que hizo estirarse por primera vez a Marqueta. Poco a poco, los cachorros fueron imponiendo su juego y el cancerbero maño tuvo que volver a despejar un chut, ahora de Adrián, y el rechace lo mandaría muy alto Ibai Sanz en una inmejorable posición.

A los de Pasarón les duró muy poco el balón en sus botas y, aunque no sufrían, tampoco salían de su parcela, al no poder superar la primera línea de presión rojiblanca. Y como la suerte también es importante en el fútbol, el lateral Irurita puso un balón muy alto desde una distancia de 45 metros al área y este dibujó una parábola, se envenenó y entró por el segundo palo, haciendo imposible que Marqueta lo detuviera.

El segundo tanto de esta temporada del lateral vizcaíno, hizo que despertaran los gallegos. De nuevo, Yelko Pino, el más activo entre los suyos, puso balones cerca del área de Gamen, pero la seriedad y presión de los de Aranbarri, no dejó huecos claros ni líneas de pase para que Selma recibiera en condiciones óptimas.

Y tampoco sus compañeros terminaron las esporádicas jugadas en ataque. Tres saques de esquina en este periodo, fue el escaso bagaje atacante de los gallegos.

Granizó unos minutos antes en el descanso y además se levantó un viento que no ayudó a controlar el cuero tras la reanudación. Pero claramente entendió el Pontevedra que había que cambiar el decorado y , a los dos minutos, ya avisó con un remate al larguero de Vidorreta tras una jugada a balón parado, y el rechace también lo envió Selma muy alto. Los cachorros siguieron a lo suyo, tocaron con rapidez y se anticiparon una y otra vez, aunque ahora se jugó más en la parcela local. Domínguez vio que a su equipo le costaba enlazar jugadas y dio entrada a Luisao, muy activo, y poco después a Expósito y Resende, para intentar romper con ese empuje de los jóvenes locales, que robaron el esférico en muchas ocasiones. Los minutos se sucedieron sin que el Pontevedra inquietara a Gamen, únicamente a balón parado, aunque Luisao había salido con muchas ganas y ahora también Brais Abelenda y Alain Ribeiro, buscaron por el centro sus balones sin suerte El técnico ourensano quemó sus naves con las dos últimas incorporaciones y los suyos encerraron al Bilbao Athletic en su área. Tras el saque del cuarto córner de los de Pasarón, se pidió el VAR porque en un barullo pudo haber un posible penalti, pero el árbitro no decretó nada. En el siguiente saque de esquina, Resende lo volvió a intentar con un remate raso que se marchó a saque de esquina. Yelko tuvo la última, pero su remate no vio portería. Los pontevedreses se vuelven a Galicia sin puntuar.