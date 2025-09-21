«El Pontevedra compitió bien»

El entrenador del Athletic Club, Jokin Aranbarri, se mostró satisfecho por la victoria lograda en casa ante el Pontevedra: «La verdad es que ha sido un partido muy igualado. Nos hemos encontrado a un rival que compitió muy bien y que juega con las ideas muy claras. En el segundo tiempo, el Pontevedra imprimió su ritmo y nos puso en aprietos, pero nosotros supimos jugar en equipo y mantener nuestra portería a cero ante un rival que supo mantener el balón. Supimos defender bien su estrategia. Sabíamos que creaban peligro metiendo balones por dentro, pero supimos frenarles, añadió.

Aranbarri reconoció que el remate al travesaño de Vidorreta al inicio de la segunda parte pudo cambiar el partido en el inicio de la segunda parte: «Debo reconocer que el partido pudo ser otro si llega a entrar este remate, pero lo que hay que ver que el balón no entró, el equipo supo competir bien y mantener la portería a cero», concluyó.