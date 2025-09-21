El Poio Pescamar sigue en los puestos altos

El Poio Pescamar sigue sin conocer la derrota en el arranque de la liga tras lograr ayer otra contundente victoria en el pabellón de A Seca para superar por 4-0 al Ceuta. Con dos triunfos y un empate en las tres primeras jornadas, las rojillas se consolidan en los puestos altos de la clasificación, y mantiene el objetivo con el que se afronta esta temporada de luchar por títulos.

El Ceuta aguantó el empate inicial casi toda la primera parte, pero en el minuto 19 Martita abría la lata visitante y en la segunda mitad se certificó la victoria, con otros dos goles de la misma jugadora, en los minutos 24 y 38. Ale de Paz cerró la goleada en el último suspiro del choque.