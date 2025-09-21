«Creo que el equipo está preparado para la categoría»

Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra resumió el partido al recordar que «en la primera parte empezamos muy bien y salvo cinco minutos antes del gol y los cinco posteriores, fue un choque equilibrado. En la segunda quizás estuvimos nosotros un poco más en campo rival y es una pena porque en esta categoría al final los partidos se deciden por detalles. El partido era quizá de empate y se ha decidido a favor del Bilbao Athletic».

Insistió en que «tuvimos dos situaciones de gol en la primera parte, más la del palo nada más iniciar la segunda y si hubiéramos logrado el empate en esa jugada igual estaríamos ahora hablando de otra situación porque sería un golpe anímico y habría girado la forma de jugar del rival».

Por ello, dijo que «es para estar muy orgullosos de nuestros jugadores porque se vaciaron hasta el final, hemos intentado venir a Lezama a meterle mano al rival pero no pudo ser. Nos hemos visto con el gol en contra y no fuimos capaces de empatar el partido».

No quiso destacar solo a los dos centrales tras su buen papel: «Yo destacaría a todo el grupo. Tanto los once que salieron de inicio como los cinco que entraron tras los cambios, han trabajado hasta el final, han insistido hasta el final, han creído hasta el final y es una pena. No solo tengo que destacar a esos dos jugadores porque creo que hay varios futbolistas que han jugado a gran nivel».

Tras la derrota, subraya que «al final solo es un resultado. Lo que hay que ver es si el equipo está preparado o no para sacar rendimiento en esta categoría y yo creo que está preparado de sobra. Lo ha demostrado hoy una vez más y el otro día también ante el Tenerife, a pesar de la derrota. Ahora tenemos otro partido fuera de casa en Ourense y tenemos que ir con la mentalidad de sacar los tres puntos, de seguir creciendo cada semana y seremos un buen equipo el domingo que viene. El martes, con la cabeza limpia, empezaremos a preparar la semana».