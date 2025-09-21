Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

El Cisne pierde en Sevilla tras hundirse en la segunda parte

Inicia la temporada con dos derrotas (34-28)

REDACCIÓN

Pontevedra

El Cisne ha iniciado la liga con mal pie. Tras perder hace una semana en casa ante el Oar de A Coruña, su primera visita de la temporada, a la cancha del Cajasol Sevilla, también acabó con derrota (34-28). Tras finalizar la primera parte remontando (14-15), no resistió el empuje de los locales en la segunda al encajar 19 tantos.

