El Valencia se exhibe en Pontevedra

El Valencia Basket firmó otra exhibición en la final del Torneo EncestaRías para cerrar la pretemporada con un contundente triunfo ante el Río Breogán (78-101), en un duelo que dejó resuelto en el primer cuarto. El equipo taronja llegará a la Supercopa Endesa con el refuerzo anímico que supuso su gran actuación en el torneo disputado en Pontevedra, donde el viernes arrolló al Baskonia en la primera semifinal y hoy al Breogán, que venía de sorprender al Real Madrid.

La final se inició con algo menos de media hora de retraso por la rotura del tablero donde estaba calentando el equipo gallego. Pero ni ese incidente enfrió al equipo de Pedro Martínez, que apabulló al Breogán tras un espectacular final de primer cuarto.

Luis Casimiro intentó frenar la avalancha valencianista después de cinco puntos consecutivos de Costello, pero el Valencia había metido la sexta marcha. Del 8-13 se pasó al 12-28 con el que se cerró el primer asalto.

Mejoró el conjunto breoganista en el segundo cuarto, apoyándose en el acierto de Francis Alonso -11 puntos en poco más de 6 minutos-. Pero en defensa continuó sufriendo para frenar el potencial ofensivo del Valencia, en el que la segunda unidad mantuvo el nivel en la rotación (39-54, descanso).

Con un parcial 0-10 de salida en el inicio del segundo tiempo, el Valencia mató definitivamente a su rival. Su renta ya era de 26 puntos. La falta antideportiva a Brankovic a falta de poco más de dos minutos, con 72-92 en el marcador y por una agresiva falta sobre Pradilla, reflejó la frustración del Breogán, incapaz de plantar cara al cuadro de Pedro Martínez, en el que todos los jugadores aportaron puntos.

Por su parte el Real Madrid se hizo con el tercer puesto del torneo al superar en la final de consolación al Baskonia (87-80) en un partido que desniveló en el tercer cuarto, apoyándose en una mejoría defensiva y un mayor acierto ofensivo. El italiano Gabriele Procida y Andres Feliz lideraron el ataque del equipo blanco en el inicio. Ambos firmaron 10 de los 16 puntos del Real Madrid en el primer cuarto, en el que los de Sergio Scariolo pagaron caro su desacierto desde la línea de tres puntos.

Facundo Campazzo despertó en el segundo cuarto, pero la igualdad se mantuvo hasta que su equipo se despegó en el inicio del tercer asalto con un parcial 11-3 que obligó al técnico baskonista, el italiano Paolo Galbiati, a parar el partido (50-41, min.23). Pese a ello, al equipo vitoriano le costó recortar su desventaja, sobre todo por el acierto de Gabriele Procida, que firmó siete puntos en poco más de seis minutos. A eso se unió una mayor intensidad defensiva de los blancos. Galbiati pidió otro tiempo muerto cuando la renta de su rival alcanzó los 13 puntos (65-52, min.28).

Su equipo mejoró en ataque, pero el rebote ofensivo permitió al Real Madrid entrar con una cómoda renta de nueve puntos en el último cuarto (68-59). Los de Scariolo volvieron a pegar un nuevo estirón, contrarrestado por cinco puntos seguidos de Matteo Spagnolo (78-72). Con el recuerdo de lo sucedido la noche del viernes ante el Breogán, el técnico del conjunto blanco paró el choque. Y sus jugadores sentenciaron con un parcial de 5-0.