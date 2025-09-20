Balonmano | 1ª Nacional
El Teucro busca su segundo triunfo seguido
La victoria por siete goles de diferencia ante el Porriño confirmó la pasada semana el buen arranque de temporada del Teucro, que afronta hoy (20.00 horas) una de las salidas más complicadas del campeonato, al jugar en la pista del Balonmano Lanzarote. Un triunfo situaría al vicedecano en las quinielas por comandar la zona alta de la tabla.
