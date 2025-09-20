Test de élite para el Pontevedra en Lezama

El Pontevedra afronta hoy (18.30 horas) el primero de sus dos encuentros fuera de casa, en un doblete que enfrentará a los granates con dos equipos con los que se disputará sus objetivos de cara a final de temporada: el Bilbao Athletic, que recibe a los granates en Lezama, y el Ourense CF, rival de la jornada cinco en O Couto. Para este encuentro, el entrenador, Rubén Domínguez, contará con todos sus efectivos disponibles con la idea de volver a sumar en el casillero de puntos ante el filial rojiblanco, que todavía no ha perdido en lo que va de liga.

Por parte de los bilbaínos, imperan en el cuadro vasco los jugadores de las generaciones de 2002 y 2003, la mayoría con experiencia en la categoría y continuidad del año pasado en la categoría, donde el filial cuajó una gran segunda vuelta para acabar a cinco puntos de la promoción de ascenso. Destacan futbolistas como Ibai Sanz, que anotó diez goles la temporada pasada, o el centrocampista Eder García, fichado de la Real Sociedad B tras tres temporadas en la categoría de bronce.

En el Pontevedra, Domínguez deshojó la margarita de la ausencia de Pablo Hervías, uno de los fichajes estrella de la temporada, que todavía no ha disputado minutos en partido oficial con el Pontevedra pese a ir convocado en las tres primeras jornadas: «Es un proceso personal que está viviendo. Necesitó tiempo durante todas estas semanas, un periodo de respeto en ese sentido. Estamos aquí para intentar sacar rendimiento a los futbolistas y a ver si cuanto antes lo tenemos disponible en ese proceso mental que está viviendo», afirmó el técnico ourensano.

Sobre la entrada en acción del jugador riojano llegado del Amorebieta, el preparador del equipo de Pasarón tiene claro su rol en la rotación. «Hervías no necesita presentación. Es un jugador que cuando lo firmas tiene que ser muy importante para este Pontevedra y todos queremos que lo sea», concluyó Domínguez, que definió también los cero minutos de otro de los extremos del equipo, Miguel Cuesta, como una «decisión técnica».

No obstante, el cuadro granate cuenta con todos sus efectivos disponibles para el encuentro en Lezama, incluidos los defensas Antonio Montoro y Benjamín Garay, que regresan de sanción y lesión respectivamente. En el caso del rosarino, se entrenó ya con normalidad y portará una máscara en los próximos partidos para protegerse de la fractura ósea que recibió en la cara ante el Cacereño.

Será la primera vez en quince temporadas que bilbaínos y pontevedreses coincidan en liga, después de que coincidiesen por última vez en el curso 2009-2010, con el Bilbao Athletic dirigido por el actual seleccionador español, Luis de la Fuente. En aquella ocasión, el Pontevedra se impuso por 2-3 en Lezama en la jornada 9 y empató a cero en la vuelta en Pasarón. Habría que remontarse a marzo de 2002 para encontrar la última victoria rojiblanca y, desde entonces, el Pontevedra ha ganado cuatro de los seis encuentros en liza.