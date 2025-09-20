El Real Madrid cae en semifinales

Las estrellas del baloncesto nacional se dieron cita un verano más en Pontevedra, con motivo de un Torneo EncestaRías plagado de grandes equipos para celebrar su décima edición, la tercera en la ciudad del Lérez tras su traslado desde Vilagarcía de Arousa.

Diallo intenta machacar sobre Taylor en la primera semifinal del EncestaRías. | Gustavo Santos

En la primera semifinal por el título, disputada entre dos equipos del más alto nivel como el Valencia Basket y el Baskonia vitoriano, fueron los primeros los que se llevaron el gato el agua por 84 a 99, gracias a un despliegue ofensivo y defensivo en la primera parte que les permitió anotar 60 puntos en 20 minutos de juego.

Buen ambiente en las gradas. / G. S.

El conjunto ‘taronja’, apoyado por las notables actuaciones individuales de jugadores como Kam Taylor o Matt Costello, no dio opción en un inicio fulgurante a un Baskonia que acusó demasiado las pérdidas de balón y las imprecisiones de su parcela ofensiva, marcada por las individualidades y la falta de criterio en el lanzamiento.

Sergio Scariolo, en el banquillo del Madrid. / G. S.

La segunda parte, con el encuentro prácticamente decidido, permitió a ambos equipos afinar la rotación que iniciará el curso, con el Baskonia maquillando ligeramente el marcador hasta los 15 puntos finales de diferencia a favor de los naranjas.

El Breogán, finalista

En la segunda semifinal, el Breogán dio la sorpresa del torneo cuajando unos excelentes minutos finales para forzar la prórroga y terminar por desbancar por cinco puntos de diferencia (83-78) al cuadro madridista.

Con el segundo partido de Sergio Scariolo en el banquillo y el debut del fichaje estrella Trey Lyles en la pista para los madridistas, el arranque de los vigentes campeones de la ACB –sin referentes como Hezonja o Maledon– fue extraordinario, con un 0-8 que dejó las cosas claras.

No obstante, el momento inicial de acierto de los blancos, vestidos de azul para la ocasión, se vio frenado con la buena defensa breoganista, que logró recortar diferencias hasta que los visitantes pusieron la directa en los minutos finales de la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios, la amplísima rotación del Madrid permitió mantener la intensidad y abrir ventajas ante la fatiga lucense, pero los gallegos no le perdieron la cara y terminaron por poner en aprietos al Madrid en su mejor versión hasta el último segundo, forzando una prórroga que cayó del lado breoganista.

Con el pabellón rozando los 2.000 espectadores, se espera un lleno para la final entre Breogán y Valencia Basket.