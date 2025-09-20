Primera salida del curso para un Cisne sin Víctor Fernández

Después de caer por dos goles de diferencia en su estreno liguero en casa ante el OAR Coruña, el Cisne afronta hoy (19.30 horas) un nuevo reto en tierras andaluzas, al visitar a un Cajasol Proin Sevilla que también tropezó en la jornada inaugural ante Puerto Sagunto.

Los de Marcos Otero no podrán contar en su primera salida del año con el central local Víctor Fernández, que la semana pasada se convirtió en baja de larga duración tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que le mantendrá alejado de las pistas varios meses.