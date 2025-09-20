Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | 1ª Fem.

El Poio Pescamar quiere dar ejemplo con otro recién ascendido

R. P.

Poio

Resarcirse de la sorpresa ante el Guadalcacín es el principal objetivo que se plantea hoy (16.00 horas) el Poio Pescamar en A Seca, donde recibe en el partido televisado de la jornada al recién ascendido AD Ceuta.

Las rojillas, todavía invictas con un triunfo y un empate, buscarán dominar al cuadro de la ciudad autónoma, que dio la sorpresa la pasada jornada al derrotar por cuatro goles a tres al Ourense Ontime.

