El Poio Pescamar quiere dar ejemplo con otro recién ascendido

Resarcirse de la sorpresa ante el Guadalcacín es el principal objetivo que se plantea hoy (16.00 horas) el Poio Pescamar en A Seca, donde recibe en el partido televisado de la jornada al recién ascendido AD Ceuta.

Las rojillas, todavía invictas con un triunfo y un empate, buscarán dominar al cuadro de la ciudad autónoma, que dio la sorpresa la pasada jornada al derrotar por cuatro goles a tres al Ourense Ontime.