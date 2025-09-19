El Pontevedra contará con su defensa al completo ante el Bilbao Athletic

El entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, Rubén Domínguez, contará este fin de semana con la práctica totalidad de sus efectivos disponibles, incluidos los jugadores defensivos, después de que tanto Benjamín Garay como Antonio Montoro puedan regresar a la convocatoria granate para el partido de mañana (18.30 horas) ante el Bilbao Athletic.

En el caso del central-lateral hispano-argentino, las fracturas óseas en la cara sufridas en el debut liguero ante el Cacereño no le impidieron regresar a la plantilla en la jornada tres para recibir al Tenerife en Pasarón. Aunque no gozó de minutos, el futbolista podría tener presencia ante el Bilbao Athletic en Lezama con su máscara de juego, imprescindible para saltar al campo en plenas facultades durante su recuperación.

A su regreso se suma también la vuelta del madrileño Antonio Montoro, que se perdió la cita ante el Tenerife por la doble amarilla recibida contra la Ponferradina en El Toralín.

Con estos mimbres, el Pontevedra busca resarcirse de la derrota ante el líder poniéndole las coasas difíciles al filial de los leones bilbaínos, actuales sextos clasificados, que todavía no conocen la derrota en lo que va de liga tras empatar en los campos del Ourense CF y el Talavera de la Reina, además de sorprender en la última jornada al Real Madrid Castilla en su propio campo.