A Fracha acoge un Autonómico de Descenso que pone en valor el monte

Todas las miradas del ciclismo autonómico de montaña se centrarán desde este viernes en el monte de A Fracha, que acoge con más de un centenar de corredores el Campeonato de Galicia de la modalidad de Descenso (DH), que repite en esta localización tras la gran acogida de la edición del año pasado.

La prueba, apadrinada por el personaje televisivo David Amor, coronará a los campeones gallegos masculinos y femeninos en categoría júnior, sub-23, máster y absoluto, pero también servirá para poner en valor un paraje como el de Marcón, tras un verano marcado por los incendios forestales que asolaron toda Galicia.

"Este proyecto trasciende el deporte y cuida los montes. Tenemos un tesoro en A Fracha", aseguró Amor, muy vinculado con la prueba que, en la parte deportiva, puso muy altas las expectativas de la carrera que organiza la peña ciclista Moto Bike Pontevedra. "Esperamos ser internacionales en dos o tres años", apuntó el que fuera jugador de balonmano en equipos como el Teucro.

Por su lado, la edil de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, destacó que el DH A Fracha "es una de las pruebas más queridas y emblemáticas" de la agenda de la ciudad. La representante del gobierno local también destacó que eventos como este generan "un excelente uso para el monte y fomentan el cuidado del país y la naturaleza".

En esa línea se pronunció también la directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, que reiteró que parajes como A Fracha hacen de Pontevedra "la provincia del deporte", al hilo del eslogan que utiliza el gobierno provincial para sus eventos de este ámbito.

Como novedad para la edición de este año, la cita pontevedresa será retransmitida en directo por primera vez en los canales oficiales de Televisión de Galicia. Un escaparate ideal para un campeonato que arranca hoy con el ‘track walk’, en el que los participantes podrán recorrer a pie y hacer un primer reconocimiento del trazado de la prueba, a partir de las 16.00 horas, para conocer todos los detalles del circuito.

El sábado será el turno de los entrenamientos libres, de 10.00 a 14.00 horas, seguido de la recogida de dorsales y los entrenamientos oficiales, que pondrán el broche al segundo día del evento de 16.00 a 19.00 horas. En esa sesión, los competidores deberán bajar un mínimo de dos veces por el recorrido con el dorsal puesto para poder ganarse el derecho a competir el domingo.

El día grande del campeonato gallego arrancará a las 9.15 horas con la manga clasificatoria, de una hora y 45 minutos de duración, que dará paso a mediodía a la manga final, de la que saldrán los vencedores de la prueba.

A las 14.30 horas se llevará a cabo la entrega de trofeos, donde los ganadores se enfundarán el maillot blanquiazul de campeones autonómicos, acompañando en la lista a los vigentes campeones autonómicos: el local Sergio Peleteiro (Moto Bike) y la ciclista de Arteixo Alba Arias (Ciclosquintena), medalla de oro en las dos últimas ediciones.

En esta ocasión, los 120 participantes ya confirmados para la prueba se enfrentarán en la colina pontevedresa a un circuito empinado y técnico, con múltiples giros, bajadas de vértigo, obstáculos y piedras que supondrán todo un reto para los ciclistas más avezados y especializados en esta materia.