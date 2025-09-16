Plata continental para Andrea Mirón

La principal competición europea de selecciones nacionales de fútbol playa, la Euro Beach Soccer League, tuvo ayer su desenlace con las finales masculina y femenina, disputadas en la playa Matteo Valenti de Viareggio (Italia). Allí, la pontevedresa Andrea Mirón, sempiterna capitana de la selección española, se colgó la medalla de plata tras ceder en el encuentro por el título por dos goles a cuatro ante Portugal.

La futbolista lerezana de 34 años, que estuvo acompañada en el combinado nacional por la viguesa Carolina González y la tudense Sara González, fue clave en las aspiraciones del combinado nacional al título, tras sumar un tanto en la final y haber sido nombrada mejor jugadora del torneo en su primera fase.

Con esta medalla de plata, Mirón añade un entorchado internacional más a su nutrido palmarés, tras ganar esta misma liga europea en 2022 y 2023 –en la que fue mejor jugadora de todo el torneo– y colgarse la medalla de bronce en la edición de 2024.

En el fútbol playa de clubes, sumó el pasado mes de agosto el Scudetto de la Serie A Femenina de esta modalidad en las filas del Cagliari.

Esta temporada, la futbolista pontevedresa compaginará sus labores sobre la arena con el regreso al fútbol-11 en Portugal, donde defenderá los colores del Gil Vicente, equipo de la Segunda División.