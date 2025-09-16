El Lirón Teucro domina de principio a fin al Porriño (31-24)

Éxito en el debut liguero del Lirón Teucro 80 aniversario ante el Balonmán Porriño, al que sometió en la pista del Pavillón Municipal de Deportes por siete goles de diferencia, 31-24.

Los de Irene Vilaboa, aupados por una gran actuación del pivote Iago Vidal de cara a portería con diez dianas, presentaron así su candidatura a formar parte de la zona alta de la clasificación, tras tejer en los primeros minutos una renta de la que ya no se desharían hasta el final.

El jugador procedente del Reconquista estuvo flanqueado en la pista pontevedresa por Iago Rivas, con cuatro goles en su cuenta particular, y otros habituales de la rotación teucrista en las últimas temporadas, como Daniel Vicente Pintus o Rhuan Marchette, que colaboraron con la causa con tres goles por cabeza.

Con esta victoria, el vicedecano ya afronta una de las salidas más exigentes del campeonato, visitando a un Lanzarote Ciudad de Arrecife que se impuso por dos goles al Calvo Xiria de Carballo en la jornada inaugural.