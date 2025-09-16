El balón parado, primer rompecabezas granate

La solidez defensiva de la que el Pontevedra hizo gala durante el arranque de la liga vio este domingo la primera mella de su coraza, con el segundo gol del Tenerife procedente de un córner que desbarató todas las opciones granates de puntuar.

La acción visitante, en la que De Miguel prolonga en el primer palo un saque de Nacho Gil y Landazuri, que apenas encuentra oposición en la defensa de Luisao, arremete prácticamente solo hacia el balón para golear ante un Marqueta indefenso.

«El tema del balón parado, somos muy pesados con ese trabajo y cuando hemos hecho los cambios, no hemos sido responsables. Es una pena porque eso te mata el partido. Con 0-1, hay situaciones como la de Compa, donde Pasarón te empuja. Hemos perdido esa oportunidad de meternos en el partido y al menos rescatar un punto», analizó tras el encuentro Rubén Domínguez, descontento con esa desconexión momentánea del equipo que probó ser fatal para los intereses granates.

En esa línea, el técnico ourensano reiteró que el Pontevedra actual no deja de ser un equipo en construcción a pesar de conseguir el triunfo ante la Ponferradina. «Hoy no ha sido nuestro mejor día y aunque teníamos delante a un gran equipo, tenemos que aprender de lo que hemos hecho mal o no hemos hecho, con los pies en la tierra. Ni la semana pasada éramos tan buenos ni ahora tan malos», argumentó Domínguez.

Garay

Quien podría formar parte de nuevo del once inicial granate en las próximas jornadas sería el central-lateral Benjamín Garay, que ya formó parte de la convocatoria ante el Tenerife después de ser trasladado en ambulancia en el debut del equipo ante el Cacereño con unas fracturas en el rostro tras un choque con un rival.

Con su máscara para poder jugar ya operativa, Rubén Domínguez podrá disponer del rosarino en el doblete de partidos que el Pontevedra jugará lejos de Pasarón, con sendas visitas al Bilbao Athletic y el Ourense CF en las próximas jornadas.