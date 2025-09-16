Baloncesto | Copa Galicia
El Arxil cae en ambos compromisos coperos
Las verdes cedieron ante Maristas Coruña y Cortegada en partidos en días consecutivos
REDACCIÓN
Pontevedra
La fase triangular de la Copa Galicia en la categoría de Liga Femenina Dos dejó los primeros partidos de pretemporada para el Club Baloncesto Arxil, que hizo doblete este fin de semana ante Maristas Coruña en casa y contra el Mariscos Antón Cortegada en Vilagarcía.
El encuentro ante las coruñesas fue el más disputado de ambos, con las de Marita Janeiro a punto de forzar la prórroga para terminar cayendo por tres puntos (73-76).
Las verdes acusaron el cansancio al día siguiente ante un Cortegada que jugaba en casa y que había tenido casi cuatro días de margen. Las locales se llevaron el encuentro por 69 a 53, aunque la clasificación a la siguiente fase fue para Maristas.
