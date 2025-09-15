«No fuimos responsables a balón parado y eso nos mató»

Para Rubén Domínguez, el balón parado, donde el Tenerife generó su 0-2, fue la circunstancia clave en la derrota de los granates en su tercer partido de liga, con la visita de un líder que refuerza esa condición de privilegio.

«Son un equipo hecho y derecho, hecho para ser campeón. La segunda parte salimos con empuje, contra un equipo hecho y derecho, de jugadores de experiencia superlativa y lo hemos intentado hasta el final», analizó, al destacar que «no fuimos responsables en el balón parado y eso nos mató el partido».

Por otra parte, el técnico ourensano trató de buscar la parte positiva a un encuentro sin demasiadas notas brillantes por parte de su equipo.

«El partido fue nivelado. Otra cosa es que son muy buen equipo. Somos un equipo en construcción y tenemos que hacer más cosas y mejor. No ha sido nuestro mejor día y tenemos que aprender de ello, con los pies en la tierra», argumentó Domínguez, que ya piensa en la siguiente semana.

«Hemos intentado luchar por sacar los tres puntos, pero vamos a por la semana cuatro, contra el Athletic de Bilbao para llegar a cinco o siete puntos», añadió.

A continuación, el preparador granate ahondó en lo que para él fue la clave del encuentro.

«Perder un balón puede ocurrir, pero el balón parado está bajo nuestro control y tenemos que ser responsables. No nos podemos permitir tirar un partido a la basura. Es parte de nuestro trabajo mejorar y que no vuelva a ocurrir», explicó.

Domínguez fue escueto a la hora de analizar el debut en liga de varios de los nuevos jugadores, como Joao Resende o Álex Comparada, que tuvo el mejor remate del equipo en el marco del partido.

«Han tenido 12-15 minutos para mostrarse y entrar en partido. No es una nota positiva porque me gustaría hacer cambios con un resultado favorable».