«En ningún momento nos agobiamos»

El entrenador del Tenerife se mostró contento con el triunfo en Pasarón y el desempeño de los suyos ante el Pontevedra.

«Satisfecho con la tercera victoria, con el partido, con no encajar y por seguir la dinámica buena. Hemos hecho un buen partido y en ningún momento nos hemos sentido agobiados. Lo hemos controlado bien. Cuando metimos el segundo, estuvimos más tranquilos», afirmó el técnico del conjunto canario, que alabó la calidad individual de su plantel.

«Teníamos una duda y hasta que la hemos apañado bien para decidir la mejor manera de afrontar esa cuestión, jugamos con tranquilidad. Sabemos que si mantenemos la portería a cero, tenemos jugadores que van a tener su ocasión y el partido caerá de nuestro lado», añadió.

El preparador del bando tinerfeño destacó también el esfuerzo defensivo del líder en su triunfo en Pasarón, sumando ya nueve puntos de nueve jugados.

«No hemos concedido más que un córner y tampoco faltas laterales. Si evitas eso en esta categoría, evitas mucho peligro», concluyó, resaltando por otro lado el rendimiento de jugadores como Jesús de Miguel.