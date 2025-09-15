El líder neutraliza al Pontevedra

La primera oportunidad para asaltar el liderato en la temporada para el Pontevedra se saldó cruz para los intereses granates, después de caer sin generar apenas ocasiones de peligro ante un Tenerife más líder todavía en Pasarón, con dos goles de De Miguel y Landazuri que les colocan en lo más alto de la tabla liguera con nueve puntos de nueve..

La lucha encarnizada por la pelota y un alto ritmo de juego fueron los primeros protagonistas del partido en Pasarón, con el imponente físico del líder contrarrestando el dominio de balón local.

El pulso entre ambos equipos desembocó en la primera ocasión del partido, con sello granate, a los 12 minutos de encuentro. Un gran control de Alain Ribeiro tras un robo dejó solo a Selma ante el portero. El punta valenciano logró sortear al meta en el mano a mano, pero la defensa tinerfeña estuvo rápida para despejar el balón en la línea de gol.

No obstante, el Tenerife no quiso renunciar al partido y un centro de Zoilo puso a la defensa local en aviso. La duda de la zaga permitió a Alassan cabecear y Marqueta, felino con sus reflejos, evitó el gol tras bote. Finalmente, el árbitro decretó falta e invalidó la jugada.

Ese primer intento visitante dio alas al conjunto de Álvaro Cervera, que siguió percutiendo por las bandas, adueñándose del balón en busca de combinaciones. Así terminó el Tenerife abriendo las costuras del Pontevedra, con un gran centro de Sanz a la línea de fondo que Alassan puso al centro del área. Por allí emergió el ‘nueve’ blanco, De Miguel, que empujó el balón a la red para el 0-1.

Con el gol a favor, los canarios consiguieron situar el partido donde querían y contener el juego hasta el descanso, una circunstancia que también se repetiría en los segundos 45 minutos.

El paso por vestuarios dio un aire renovado al Pontevedra, que amenazó con ímpetu desde el minuto uno del segundo tiempo con un disparo raso de Yelko Pino, que detuvo Dani.

Esa ocasión prometía brotes verdes para el cuadro lerezano, pero la maraña tinerfeña volvió a hacerse notar, contemporizando el encuentro con pausas en el ritmo de juego y un control total sobre las acciones que el Pontevedra trataba de iniciar con tenue éxito..

Rubén Domínguez intentó agitar el avispero con varios cambios, dando entrada al eléctrico Luisao y despejando su once de amarillas con la sustitución de Vidorreta por Tiago, pero los de Pasarón no terminaban de dar con la tecla, incapaces de tejer más de dos pases ante un rival cómodo en los duelos y efectivo en sus también escasas oportunidades..

En un córner llegó el segundo del Tenerife. El servicio de Nacho Gil encontró dispuesto en el primer palo a De Miguel, que prolongó al centro del área para Landazuri, sin cobertura alguna del Pontevedra en el punto de penalti. El defensa ecuatoriano reventó el balón a placer contra las redes para silenciar a Pasarón con el 2-0.

El segundo gol en contra terminó siendo un golpe del que el Pontevedra no terminaría de recuperarse, concluyendo una actuación gris a pesar de mostrar pelea –pero apenas juego– durante los 90 minutos de tiempo reglamentario.

Esa pelea, que para este Pontevedra suele ser innegociable, dejó para el descuento la mejor ocasión del partido para los granates, con un gran centro de Álex González por la izquierda. La comba del capitán fue la mejor opción para el recién incorporado Álex Comparada, que cabeceó con mucho peligro rozando el travesaño rival.