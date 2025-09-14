El Pontevedra aspira a la sorpresa ante el Tenerife

El rival más complicado hasta la fecha en Primera Federación aguarda hoy al Pontevedra tras dar la campanada la pasada semana ante la Ponferradina, con los granates midiéndose en Pasarón a todo un Club Deportivo Tenerife que ya ha presentado su firme candidatura a regresar por la vía rápida al fútbol profesional.

El equipo lerezano, que llega en máximos de confianza tras un triunfo de muchos quilates en El Toralín, recibe en esta ocasión a un oponente que ha superado con solvencia sus dos envites hasta la fecha, sin encajar goles: 0-2 en Guadalajara y 3-0 en su arranque en casa en el Estadio Heliodoro Rodríguez durante la visita del Mérida.

Será para los granates otro test mayúsculo en lo que se refiere al alto nivel de la liga, debido al estado de forma de futbolistas visitantes como el mediocampista Juanjo Sánchez o el atacante Jesús de Miguel, elegidos ambos por la competición como los mejores jugadores de las dos primeras jornadas disputadas, respectivamente.

Para el Pontevedra, que ha superado con nota un inicio difícil sobre el papel, la clave, según su técnico, pasa por mantener el orden defensivo desde bien arriba y capitalizar al máximo las ocasiones generadas, buscando también incomodar el desarrollo de los rivales y ser ese equipo dominador con la pelota como lo fue ante el Cacereño en casi todo el partido y en muchos compases del juego en Ponferrada.

Por el bando tinerfeño, el actual líder de la categoría afronta, en palabras de su técnico, Álvaro Cervera, un escenario «complicado» ya que todos los partidos fuera de casa lo son. El técnico visitante, que no dirige en Pasarón desde que eliminara a los granates de Copa del Rey con el Cádiz –de Primera División– en enero de 2021, apuntó que el Pontevedra «es un equipo con un pasado y un estadio importante que viene de cosechar una buena victoria en un campo complicado».

En el apartado de bajas, Rubén Domínguez no podrá contar con dos defensas indiscutibles de su once, Benjamín Garay por lesión y Antonio Montoro por expulsión. Está por ver si se visten de corto el central Miki Bosch y el mediocentro Ander Vidorreta, después de los problemas físicos de ambos sufridos durante el encuentro en Ponferrada.

Por parte de los canarios, el lateral izquierdo Marc Mateu será baja por segunda jornada consecutiva. En duda para los blanquiazules se encuentra el centrocampista Fabricio Assis, que apenas se ejercitó durante la semana por molestias.