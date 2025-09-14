El Poio Pescamar rescata un punto sobre la bocina (2-2)

Empate muy trabajado del Poio Pescamar en la pista del Guadalcacín jerezano, que tuvo contra las cuerdas a las rojillas durante 39 minutos y 53 segundos de los 40 reglamentarios, hasta que Zaide Pérez convirtió para las visitantes el tanto del empate.

Las de Luis López-Tulla, que habían dominado al Esplugues en su debut con un 6-0, fueron víctimas de varios errores iniciales y un desvío de Rafa Pato al disparo de la local Lora que supuso el primer gol rival.

Poco después, Ame Romero aprovechó otro error conservero para poner el 2-0 y complicar mucho el encuentro al Poio Pescamar, que tuvo que remangarse para recortar distancias.

No fue hasta el minuto ocho de la segunda parte cuando el equipo rojillo logró su primer tanto, que los espectadores no pudieron ver en la retransmisión por problemas técnicos. El gol fue finalmente anotado por Chuli.

Con la inercia claramente a su favor, las de A Seca intentaron por activa y por pasiva la consecución del empate y lograron su objetivo a escasos siete segundos del final, con un tanto de Zaide Pérez que repartió los puntos entre jerezanas y poienses.