Debut con derrota para el Cisne ante el OAR (26-28)

Las imprecisiones del Cisne en ataque fueron la tónica general del derbi autonómico que enfrentó a los pontevedreses contra el recién ascendido OAR Coruña, que prevaleció por dos goles de diferencia (26-28) en la jornada inaugural de la División de Honor Plata.

Las alternancias en el marcador fueron las grandes protagonistas de la primera parte, en la que se sucedieron momentos de gran forma por parte de los dos equipos durante los 20 minutos iniciales.

Al inicio fulgurante del OAR Coruña, que gracias a varias paradas y la dirección de Chan lograba ponerse rápidamente cuatro goles arriba (2-6), antes de que el Cisne lo parase, a la reacción del conjunto local, que logró igualar la contienda a siete a 12 minutos para el final del primer tiempo.

En la segunda parte, la veteranía del montenegrino Mijuskovic bajo palos volvió a ser clave para el OAR, que en base a la brillantez de su portero logró tejer una más que favorable ventaja de cara al tramo final, con tres goles (19-22) de renta superado el ecuador del periodo.

El Cisne, fiel a sus señas de identidad, intentó imprimirle velocidad y verticalidad al partido, con rápidos contraataques, pero los pontevedreses no encontraron la forma de perforar la meta coruñesa, aupada de nuevo por la gran actuación de Mijuskovic, sin evitar con éxito los tantos visitantes.