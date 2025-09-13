Rubén Domínguez: «El Tenerife va a tener que luchar por sus puntos»

Mantener la esencia del triunfo ante la Ponferradina es el principal objetivo que el Pontevedra se plantea este domingo (18.15 horas) ante el Tenerife, aspirante a todo en la Primera Federación. «A nivel de talento, están construidos para ser campeones. Tenemos que ser responsables en la fase ofensiva, defender lo más arriba posible. Cuanto más alejemos del gol a los puntas que tienen, mejor que mejor, y a partir de ahí, dañarles y facturar en las ocasiones que tengamos», analizó en la previa el entrenador granate, Rubén Domínguez, que confía en el estado de forma de sus pupilos.

«Me repito un poco en lo que ya dije. Es una liga de 38 partidos y no vamos a regalar ninguno. El Tenerife viene a nuestro campo, tiene que luchar sus puntos. La Federación nos da uno y a ver si somos capaces de mantenerlo o de sumar tres».

El entrenador del Pontevedra también puso en valor el haber logrado en la pasada jornada su primer triunfo en la división, después de su etapa de nueve partidos en la categoría con el Ourense CF antes de dimitir de su cargo. «Me duele que esa primera victoria no haya llegado el año pasado pero el Pontevedra va a quedar siempre dentro de mí porque va a ser la primera victoria de este cuerpo técnico en Primera RFEF, aunque Adrián [Abalo] ya había ganado con el Ourense en la semana en la que me fui», apuntó Domínguez, que simbolizó el triunfo a la Ponferradina como el inicio de una nueva era en el Pontevedra y tres puntos más en ese objetivo de 44 que se plantea la estructura granate.

En el apartado de ausencias para el encuentro en Pasarón, las dudas se centran en lo defensivo. Tras la baja de Garay por el golpe recibido ante el Cacereño y la expulsión del central Antonio Montoro en Ponferrada, está por ver si Domínguez podrá contar con el medio Ander Vidorreta y el central Miki Bosch, ambos titulares indiscutibles hasta la fecha.«Esperemos que estén. Vido al 90% y Miki tenemos que esperar al último entrenamiento. Hay que ser optimistas para ver si recuperamos a los dos», detalló.