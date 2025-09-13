Fútbol Sala | Primera Femenina
El Poio Pescamar busca prolongar su estado de gracia en Jerez
Las co-líderes se miden al Guadalcacín, que cayó en su debut en Móstoles
La segunda jornada de liga en la Primera División Femenina lleva al Poio Pescamar a tierras andaluzas, donde se enfrentará hoy (19.00 horas) al Guadalcacín jerezano tras la exhibición de juego vistoso y acierto a portería desplegada en su debut liguero.
El cuadro entrenado por Luis López-Tulla, con récord de internacionales poienses en la selección española durante la última convocatoria, llega a la cita vigorizado por el resultado de la jornada inaugural, tras endosar un contundente 6-0 al AE Penya Esplugues catalán con un despliegue ofensivo en la segunda parte y goles de Zaide Pérez (por partida doble), Ale de Paz, Carolina Pedreira y Rafa Pato.
Por su parte, el rival de esta jornada, el Guadalcacín, que luce en su plantilla a varias exjugadoras del conjunto conservero, como la portera Sandra Buzón, además de Elena Aragón y Rocío Molina, buscará dar la campanada ante las de A Seca, después de ceder en su debut en liga por cuatro goles a dos en casa del Móstoles.
