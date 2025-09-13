Derbi autonómico para iniciar la andadura del Cisne en el curso liguero

Arranca el campeonato de liga para el primer equipo del Club Cisne Balonmano, que abordará un año más la consolidación en la segunda categoría nacional del balonmano español, la División de Honor Plata.

El cuadro blanco, dirigido por Marcos Otero ‘Quiños’ recibe hoy (20.00 horas) en el Pavillón Municipal de Deportes al OAR Coruña, uno de los recién ascendidos a la categoría. Para ello, los cisneístas afrontan el encuentro con sus nuevas caras disponibles: Guilherme Linhares, Joao Ferreira, los hermanos Álex y Yago López y el fichaje de última hora, el lateral esloveno Marko Ribic.

Con esos mimbres, el bando pontevedrés se enfrentará a un OAR con viejos conocidos de la parroquia blanca, como el internacional estadounidense Álex Chan o Alejandro Conde, que afronta su segunda temporada en el equipo herculino tras nueve años en Pontevedra.

Por otra parte, el cuerpo técnico del Cisne está pendiente del resultado de las pruebas médicas que le han realizado al central Víctor Fernández para confirmar un diagnóstico definitivo, después de caer lesionado en la final de la Supercopa Galicia contra el Frigoríficos del Morrazo.

La primera exploración apunta a que el jugador pontevedrés podría sufrir una lesión en la rodilla derecha, la misma de la que ya fue operado en dos ocasiones, la última en enero de 2023 cuando militaba en las filas del Ademar León.