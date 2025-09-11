El deporte femenino local brilla con luz propia en el CGTD

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva fue el lugar elegido por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia para celebrar una nueva edición de los Premios Deporte Galego, donde se galardonó a lo más selecto del ámbito deportivo autonómico en los años 2023 y 2024.

La jornada, que tomó el relevo de la edición celebrada en Ribeira hace más de dos años, estuvo presentada por David Amor y contó con la presencia del conselleiro de Deportes, Diego Calvo. Ambos dieron cuenta del gran protagonismo del deporte local, que vio como se llevaba los premios 2023 y 2024 a mejor deportista femenina, gracias al desempeño de campeonas del mundo como la futbolista Teresa Abelleira o la gimnasta ponteareana afincada en la Boa Vila Melania Rodríguez, que brilla en la categoría no olímpica de doble mini-trampolín.

Pontevedra y su radio de acción también contó con otros premiados en la veintena de categorías en las que se entregaron galardones. Fue el caso del lanzador caldelense Gustavo Dacal, deportista del Atletismo Rías Baixas, que recibió la distinción a mejor deportista masculino con discapacidad de 2023, así como el tirador paralímpico Juan Antonio Saavedra, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, premiado en la edición de 2024.

El acto homenajeó al fallecido entrenador Pablo Hinójar. | G.S.

Jóvenes promesas del deporte pontevedrés también tuvieron su lugar en la ceremonia, como la nadadora artística internacional con la selección española Daniela Suárez, que se llevó el premio a la mejor deportista revelación femenina de 2024.

El ente deportivo autonómico también destacó la labor realizada por el técnico del Ximnasia Pontevedra Pablo Hinójar como el mejor entrenador del 2023, premiando la temporada que tuvo lugar un año antes de su fallecimiento.

Por otro lado, la Xunta reconoció la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón de Pontevedra como el mejor evento deportivo de 2023.

Durante toda la gala, los Premios Deporte Galego sirvieron para poner de relieve el gran estado de forma de los representantes gallegos en el mundillo, que continúan rompiendo fronteras internacionales en sus respectivas disciplinas.

De ese modo, el Gobierno autonómico galardonó a figuras de élite como el portero de balonmano cangués del Veszprém húngaro Rodrigo Corrales, nombrado el mejor deportista masculino del 2024 junto al tetracampeón mundial de motocross lucense Jorge Prado. Ambos recogieron el testigo del mediofondista viveirense Adrián Ben, el mejor de 2023.

En cuanto a los mejores equipos de 2023, brillaron la Seleción Galega UEFA, campeona de la Copa de las Regiones, así como el Celta y el Universitario Ferrol de baloncesto femenino. Un éxito continuado en la edición de 2024 por el Leyma Coruña (masculino) y el Burela de fútbol sala femenino.

Por otra parte, la Xunta premió la labor de ayuntamientos como Ribadeo, Abegondo y Arteixo, además de los institutos Juglar Afonso Gómez (Lugo) y Las Lagunas (Ourense) por su labor clave en el fomento de la actividad física en los últimos años.