Alain Ribeiro: «Estos cuatro puntos le dan confianza al equipo»

Uno de los protagonistas de la semana en el Pontevedra ha sido el atacante Alain Ribeiro, autor del gol en la sorpresa a la Ponferradina en El Toralín. El futbolista vasco, elegido en el once inicial de la jornada, destacó el gran momento del bloque granate.

«Muchas emociones. Siempre está guay meter tu primer gol y que el equipo sume su primera victoria y acumule esas sensaciones, pues siempre es positivo. Creo que el equipo está por crearse bien, pero estamos dando pasitos pequeños que nos hagan construir un gran equipo a final de temporada», reconocía el ex del Numancia.

El mediapunta vizcaíno también resaltó la necesidad de comenzar el curso sumando cuatro de los primeros seis puntos en juego. «Es importantísimo. Los partidos se deciden en detalles y estos cuatro puntos le dan una confianza y un aire fresco al equipo que espero que se vea reflejado en el campo», añadió.

Sobre el Tenerife, rival de esta jornada, el jugador formado en el Athletic y el Eibar tiene clara la pujanza de los canarios, líderes en solitario del Grupo I al obtener los seis puntos en sus dos primeros partidos, a expensas de lo que ocurra el 17 de septiembre con el encuentro aplazado entre Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla.

«La clave es mantener un orden. Tenemos un grupo muy solidario que trabaja por el colectivo. Sin perder nuestra esencia, de ser atrevidos con balón, tener personalidad. Si salimos atrevidos, les vamos a causar problemas», analizó.