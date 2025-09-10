El Peixegalego apuntala su plantilla con tres extranjeros

A menos de un mes para el arranque de la temporada 2025-2026 en la Tercera FEB, el Marín Ence Peixegalego se incorpora esta semana a los entrenamientos con la vista puesta en luchar por el ascenso a Segunda FEB un año más.

Para ello, el cuadro de A Raña confirmó en los últimos días las llegadas que pondrán la guinda a la plantilla marinense, con los fichajes del pívot uruguayo Juan Martín Cajelli y los exteriores estadounidenses Masai Olowokere y Jack Connell. Tanto Cajelli como Olowokere llegan tras sendas experiencias en España, en Azpeitia (Segunda FEB) y El Ejido (Tercera FEB), respectivamente.