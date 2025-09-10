Baloncesto | Tercera FEB
El Peixegalego apuntala su plantilla con tres extranjeros
Marín
A menos de un mes para el arranque de la temporada 2025-2026 en la Tercera FEB, el Marín Ence Peixegalego se incorpora esta semana a los entrenamientos con la vista puesta en luchar por el ascenso a Segunda FEB un año más.
Para ello, el cuadro de A Raña confirmó en los últimos días las llegadas que pondrán la guinda a la plantilla marinense, con los fichajes del pívot uruguayo Juan Martín Cajelli y los exteriores estadounidenses Masai Olowokere y Jack Connell. Tanto Cajelli como Olowokere llegan tras sendas experiencias en España, en Azpeitia (Segunda FEB) y El Ejido (Tercera FEB), respectivamente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»