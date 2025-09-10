Lola Muñoz, quinto fichaje del Waterpolo Pontevedra

El Club Waterpolo Pontevedra anunció su quinto fichaje para la campaña 2025-26, con la llegada de la joven guardameta andaluza de 17 años Lola Rodríguez, procedente del CW Málaga tras formarse en el Dos Hermanas.

Con la inclusión de Rodríguez, el cuadro rojinegro cuenta con cinco jugadoras para afrontar la temporada en Primera División Femenina, tras las incorporaciones de las hermanas andaluzas María del Castillo Rodríguez y Carmen Rodríguez, además de la máxima goleadora de la categoría, Andrea Prados y la catalana Alba Rodríguez, que llega del Benfica.

El CW Pontevedra debutaría en Primera División el segundo fin de semana de octubre en la piscina del CN Cuatro Caminos madrileño, según el calendario provisional de la liga publicado por la Real Federación Española de Natación (RFEN).