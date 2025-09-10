El goleador granate Alain, en el once de la jornada 2

Por segunda semana consecutiva, un jugador del Pontevedra figura entre los once mejores de la jornada de los dos grupos de Primera Federación. Si en el partido inaugural fue el portero Raúl Marqueta por su gol de cabeza en la última jugada para empatarle al Cacereño, el pasado fin de semana fue el turno del atacante vizcaíno Alain Ribeiro, elegido por la RFEF en este apartado.

Ribeiro, de 28 años, completa así la gran actuación que cuajó el pasado domingo, con el tanto –de cabeza tras un gran centro de Yelko– de la victoria lerezana ante la Ponferradina en El Toralín.

El futbolista recién llegado del Numancia comparte once ideal con el meta Ramón Vila (Eldense); los defensas Javier Ablanque (Guadalajara), Víctor Ruiz (Algeciras), Chechu Martínez (Tarazona) y Jordan Sánchez (Arenteiro), además de Pablo Larrea (Cartagena), Bebé (Ibiza) y Jaume Jardí (Nàstic) como mediocampistas. En la delantera, figuran Jesús de Miguel (Tenerife) y Mariano Carmona (Alcorcón).

Por otra parte, el Pontevedra ya conoce fecha y hora para su compromiso liguero de la jornada 4 ante el Athletic Club B, en el que los granates visitarán Lezama. El encuentro se disputará el sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas.