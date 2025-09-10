El Cisne va con todo a por la permanencia en un nuevo curso

Mantener la consolidación del equipo en División de Honor Plata es el principal objetivo que se plantea el Club Cisne Balonmano en su tercera campaña consecutiva en la segunda categoría nacional.

Días antes de su debut en la liga, con la visita del recién ascendido OAR Coruña al Municipal de Deportes de Pontevedra, el cuadro dirigido por Marcos Otero ‘Quiños’ fue presentado en sociedad en la casa consistorial de Pontevedra, junto al alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, y la edil de Deportes, Anabel Gulías.

En las dependencias municipales, el Cisne agradeció a patrocinadores, socios y deportistas de la estructura pontevedresa su apoyo en las últimas temporadas.

Además, el acto contó con una presentación individual de cada jugador, con especial énfasis en los múltiples fichajes que aportarán un salto de calidad a la plantilla blanquiazul. Es el caso de Guilherme Linhares, procedente del Torrelavega de Asobal, así como el portugués Joao Ferreira, llegado de Os Belenenses, y el esloveno Marko Ribic, que eligió el Cisne para su primera aventura como jugador lejos de su país. A ellos se suman también en el capítulo de altas los hermanos Álex y Yago López, dispuestos a dar un paso adelante en sus carreras tras una gran temporada en el Carballal vigués de Primera Nacional.

Incorporaciones que, como todos los años, nutren el núcleo de jugadores de casa que siguen siendo el pilar del Cisne. Capitaneados por el especialista defensivo Iván Calvo, continúan en el proyecto pontevedrés los hermanos Xoán y Víctor Fernández, además del extremo Martín Santos y el pivote Manuel Lorenzo, una de las grandes apuestas de futuro de la cantera cisneísta.

También seguirán bajo las órdenes de ‘Quiños’ jugadores con arraigo en la ciudad, como los porteros Abián Rodríguez y Roney Franzini, una de las mejores duplas de la liga bajo palos, además del extremo canario Alberto Delgado y el gallego Iago Costas. Piezas contrastadas en la categoría con las que el Cisne aspira a conseguir la permanencia y soñar con las cotas más altas posibles.