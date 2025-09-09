Los ocho detenidos en O Corgo quedan en libertad
Vigo
Las ocho personas detenidas por «desórdenes públicos» por la Guardia Civil a consecuencia de las protestas a favor de Palestina al paso de la Vuelta a España por el municipio lucense de O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas, a expensas de que pasen, cuando sean requeridas, por sede judicial..
En cuanto a los otros dos detenidos, en este caso en Monforte de Lemos, donde tuvo lugar el final de etapa, es la Policía la que ha practicado los arrestos. Estaba previsto que pasaran a lo largo de este lunes a disposición judicial.
