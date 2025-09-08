Sanxenxo, escenario del ciclismo gallego en carretera

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El municipio de Sanxenxo acogió ayer el Campeonato de Galicia de Ciclismo Femenino y Cadete Masculino en carretera con la presencia de unos 180 corredores y corredoras. Con salida y meta en la parroquia de Vilalonga, los participantes disputaron la prueba por la zona costera y cruzaron Aios y Portonovo, entre otros lugares. La prueba femenina, desde júnior hasta máster sumó un total de 48,6 kilómetros. En el caso de la masculina en la categoría cadete, disputada a continuación, el vencedor fue Héctor Rodríguez, del Club Ciclista Cambre. El próximo viernes este deporte se traslada a Caldas con motivo de la segunda etapa de la Volta Ciclista a Galicia. Por ello, desde el jueves 11 se prohíbe el estacionamiento en la calle Carlos García Bayón a causa de los trabajos de montaje de la línea de meta.

