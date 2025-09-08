Rubén Domínguez: «Tenemos que ser humildes; aún nos faltan 41 puntos»

El Pontevedra, con cuatro puntos en dos partidos se encarama a la tercera posición de la clasificación del grupo I de Primera Federación, por detrás del Tenerife y el Arenas de Getxo, después de la épica victoria del sábado ante la Ponferradina en El Toralín por 0-1.

Pero se trata solo del principio y queda por delante una dura temporada donde los granates deben ser conscientes de que su objetivo es consolidarse en la división de bronce del fútbol español.

Así lo tiene claro el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, que admitía tras el partido que «volvemos a Pontevedra contentos», pero dejaba claro que «tenemos cuatro puntos y aún nos faltan 41. Es casi el 10% del objetivo». Recordaba que «esta es la quinta temporada de la Primera RFEF y es el segundo año del Pontevedra en esta categoría», ya que en las tres ocasiones restantes militó un escalón por debajo. En su única campaña en Primera RFEF, los granates cosecharon 36 puntos y descendieron.

«Por lo tanto, tenemos que ser muy humildes. Nos quedan 32 puntos para superar lo que hicieron los anteriores y nos quedan 41 para estabilizar el club en la tercera categoría que es lo mínimo que le corresponde a esta ciudad y a este club», insiste Domínguez.

Sobre el partido del sábado, en el que el portero Marqueta volvió a erigirse en protagonista al parar un penalti tras empatar una semana antes en Pasarón en el último segundo al rematar a la desesperada un córner, el técnico granate analiza la prolongación de 16 minutos tras la expulsión de Montoro. «Cuando nos quedamos con diez intentamos ajustar con tres centrales para llenar el medio campo y que los carrileros saltaran a los posibles centradores. Ahí sí que hubo un par de situaciones pasadas que si las enganchan bien podríamos estar hablando de otra cosa. El equipo estaba fundido, con uno menos, pero sufrimos bien al inicio y al final del partido».

Ahora toca preparar otro choque de altura, ya que el próximo fin de semana, previsiblemente el domingo a las 18.15, visita Pasarón el líder, el Tenerife, con dos victorias en dos partidos.