«Ha vuelto el Marqueta que da puntos y sobriedad al equipo»

El entrenador granate Rubén Domínguez era un hombre feliz tras el triunfo a domicilio de los suyos en la tarde de ayer, aunque reconocía que el inicio no había sido bueno: «Hasta el minuto 10 nos vimos muy asediados por la Deportiva, no habíamos salido de la presión y no habíamos conseguido dar cuatro pases seguidos, pero yo tengo la sensación que desde ahí hasta el 40 el partido se jugó a lo que nosotros quisimos».

Eso sí, el técnico del Pontevedra aseguraba también que «volvimos a perder un poco el norte en ese tramo hasta el descanso. Pero en la segunda parte, quitando el final, en el que ya estábamos agotados a nivel físico y mental, el equipo estuvo bien. Fue una segunda parte muy buena, nos adelantamos en el marcador e incluso pudimos hacer el 0-2».

Respecto a la actuación de Marqueta, que volvió a salvar a los suyos parando el penalti tras el gol de la pasada jornada, Rubén Domínguez aseguraba que «ha vuelto el Marqueta que da puntos, que da sobriedad a su equipo, pero no hay que olvidar que para tener a un Marqueta hay que tener también por ejemplo a un Edu Sousa que anima a sus compañeros desde el banquillo y que es espectacular».

Marqueta volvió a ser protagonista ayer, igual que hace una semana, y héroe para la hinchada granate. En el primer partido de liga, en Pasarón ante el Cacereño, el portero salvó un punto para el Pontevedra al empatar en un remate de córner en el último minuto. Ayer ataba los tres puntos haciendo lo que mejor sabe hacer, parando. Detuvo un penalti cuando los granates ya se habían aledantado en el marcador.