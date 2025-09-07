«Ha sido un querer y no poder»

El técnico de la Deportiva, Fernando Estévez, aseguraba que los suyos habían salido bien, pero se habían desinflado: «Creo que hemos empezado con un arranque muy fuerte, monopolizando el ataque, siendo incisivos, llegando bastante al área, con situaciones de finalización... pero a partir del minuto 15 el juego empieza a ralentizarse por diferentes circunstancia y no supimos adaptarnos a ese nuevo ritmo».

En ese sentido, Estévez señalaba que «estábamos más lentos en la circulación de balón, había muchas interrupciones, en el juego, y no encontrábamos el ritmo de juego».

Siguiendo con el análisis del encuentro, el preparador de los bercianos señalaba que «la segunda parte empezó con mucha igualdad, pero ha llegado el golazo de ellos y a partir de ahí creo que los cambios nos han dado energía y nos han permitido generar llegadas como para haber podido conseguir otro resultado. Para más inri hemos fallado un penalti y lo cierto es que, aunque lo hemos intentado hasta el final, ha sido ya un querer y no poder, con muchas llegadas pero con sensación de imprecisión».